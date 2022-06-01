رئيس الوزراء الأردني يشيد بالجهود السعودية لتنظيم موسم الحج عقب تداعيات كورونا

أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بجهود السعودية والاجراءات التي تقوم بها لتنظيم موسم الحج في هذا العام، واستقبال الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي، للمرة الأولى من عامين بسبب تداعيات كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الخصاونة، وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث أكد العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما أكد أهمية توفير جميع احتياجات الحجاج الأردنيين وإتاحة كل السبل الممكنة لهم لتأدية فريضة الحج، لافتا إلى المستوى العالي من التنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف الأردنية والحج والعمرة السعودية لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج الأردنيين.

بدوره، أكد الدكتور الربيعة أهمية العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.