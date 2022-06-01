 هونج كونج تتراجع عن الحجر الصحي في المنازل مع تزايد الإصابات بمتحورات كورونا - بوابة الشروق
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هونج كونج تتراجع عن الحجر الصحي في المنازل مع تزايد الإصابات بمتحورات كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 7:36 م
بدأت هونج كونج في مراجعة أحد أكثر إجراءاتها صرامة للوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تجبر المرضي الذين يعانون من أعراض خفيفة ناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة والمخالطين القريبين منهم على الدخول في حجر صحي مركزي لوقف أي انتشار للفيروس.

وقررت السلطات إرسال الأشخاص المصابين بالسلالات المتحورة، ومن بينها "بي ايه 2.12.1" الذين ليست لديهم أعراض خطيرة وكذلك المخالطين القريبين منهم إلى منشآت عزل مثل مركز الحجر الصحي في بينيز باي، مع سعي المسؤولين إلى السيطرة على انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين قولهم إنه تم تطبيق هذه القاعدة على 34 شخصا مصابين بالسلالات الجديدة من الفيروس حتى الآن في المدينة، من بينهم، عائلتان على الأقل مرتبطتان بإصابة عنقودية في مدرسة كندية.

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