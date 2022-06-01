أعلنت مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط ٥.٥ طن قمح و٤ أطنان أرز و٣١١ شيكارة سماد مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية.

وأوضح المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق، أسفرت عن ضبط ٣١١ شيكارة سماد مدعم بقرية الأبعادية محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية بمخزن عشوائي و٤ أطنان أرز شعير داخل مخزن مغلق تم احتكاره وحجبه عن الأسواق.

وضبط ٥.٥ طن قمح بقرية نديبة، تم تجميعهم بدون تصريح.

وأشار الخضر، إلى تسليم كميات القمح المضبوطة لشونة الأبعادية وكذا الأرز لمضارب البحيرة، وكميات السماد المدعم بالجمعية الزراعية بالأبعادية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري؛ لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، واتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.