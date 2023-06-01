العاهل الأردني يمنح زوجة ولي العهد لقب «أميرة»

منح العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الخميس، رجوة ال سيف، قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.



ونشر الديوان الملكي الأردني عبر حساباته الرسمية بيانا جاء فيه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله#الأردن pic.twitter.com/3Qc4Cknoqw — RHC (@RHCJO) June 1, 2023



وعقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.



وغادر الأمير الحسين والأميرة رجوة قصر زهران العامر محاطين بالموكب الأحمر الذي سيسلك طرقا في العاصمة عمان متوجها إلى قصر الحسينية.



ولا تزال أجواء الاحتفالات بالزفاف الملكي مستمرة وتسلط الضوء على الأردن وعاصمته عمان.