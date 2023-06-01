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السعودية تفعل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:24 ص

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالسعودية، تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج، والمعني بتقديم خدمة التطويف والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن.

وقال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، إن البرنامج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن لمساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة.

 

ولفت إلى أن البرنامج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن، واستقبال قاصدي المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم.


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