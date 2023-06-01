محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الوزير الأسبق الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن أبو زيد، والعقيد عبد الحميد سيد، والعقيد أحمد الجمل، والمهندس محمد علاء.

وخلال اللقاء، ناقشا رحمي والمغازي، الجدول الزمني لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، ويضم مكتب لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطور، ومجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن؛ لتقديم الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وعقب اللقاء، عاينت الشركة الأرض واستلام الموقع؛ تمهيدا للبدء في الأعمال والتي ستستغرق عامين من تاريخ البدء، بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.