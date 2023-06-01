ختام العرض المسرحي ساقية علام على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

اختتم فرع ثقافة الأقصر، أمس الأربعاء، فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، والذي أقيم على مدار أسبوع على مسرح القصر ولاقى إقبالا كبيرا، وذلك ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تناولت الأحداث مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

العرض تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبي، مخرج مساعد ناجي فؤاد بطولة حمد الله سيد، أحمد علي، بغدادي أحمد، هند محمد، رمضان محمد.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسي، وليد فتحي من إدارة المسرح.

"ساقية علام" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، في إطار فعاليات الموسم المسرحي بقصور الثقافة.