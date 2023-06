قومي المرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام 2023

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه للسيدات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق لعام 2023 والتي منحها لهم المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الـ69.

كما هنأ المجلس الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في الفنون.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم الخميس- عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجوائز المستحقة لسيدات متميزات صاحبات إنجازات وإسهامات عظيمة في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه التكريمات هي نتاج لجهد كبير وعمل شاق لسنوات طويلة عملن فيها بإخلاص وتفان ونجحن في اثبات ذاتهن والوصول إلى لحظة التكريم؛ متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون عضو بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة لآلة " الفلوت" بدار الأوبرا المصرية ولها العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات.

ويأتي من بين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لعام 2023 الدكتورة هناء جوهري في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة دليلة الكرداني أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، والروائية هالة البدري في مجال الآداب.

وفي جوائز الدولة التشجيعية في "مجال الآداب" فاز بفرع "السرد القصصى والروائي"، شيرين فتحي محمد رجب عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجي أحمد حسن صقر عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، وبفرع "الترجمة من العربية وإليها" فازت بسنت عادل فؤاد حسني عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة"، وفاز بفرع "الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات" سها أحمد سعيد محمد بليغ عن كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون ج2، ج3.

وفازت بفرع "علوم الإدارة"، الدكتورة نرمين فتحي أحمد شحاتة، عن بحث بعنوان: Contingent Effect of Board Gender Diversity on Performance in Emerging Markets: Evidence from the Egyptian Revolution.

وفاز بفرع "الثقافة العلمية" الدكتورة ولاء حامد محمود محمد الزناري عن بحث بعنوان: multi-functional of TiO2 @ Ag core- shell nanostructune to prevent hydrogen suffide formation durunig anacrobic digestion of sewage sludge with boosting of bio - CH4 production.

وفاز بفرع "ديموقراطية الثقافة والواقع المصري" الدكتورة حنان كمال عبد الغني أبو سكين عن بحث بعنوان "ملامح الدعاية الانتخابية فى ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020"، وفي فرع "عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي"، فازت بها الدكتورة نهى سامي صبحي محمود عمر، عن بحث بعنوان: multidimensional deprivation in Egypt.