 بايدن يسقط في حفل تخريج دفعة طلبة بأكاديمية القوات الجوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يسقط في حفل تخريج دفعة طلبة بأكاديمية القوات الجوية

د ب أ
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 11:51 م
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن على منصة عقب الإدلاء بكلمة في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتعثر بايدن "80 عاما" وسقط أرضا بعد تسليم الشهادة لآخر طالب ضمن حوالي 900 طالب بالأكاديمية خلال سيره على المنصة. وبدا أنه يشير إلى كيس رمل قريب بعدما سقط، مشيرا إلى أنه تعثر.

وساعد أفراد الخدمة السرية وعناصر الجيش بايدن على الفور كي ينهض ويعود إلى مقعده. وذكر البيت الأبيض أن بايدن لم يتعرض لأي إصابات.

وظل بايدن على المنصة لأكثر من 90 دقيقة سلم خلالها الشهادات وصافح خريجي الأكاديمية بعد الإدلاء بخطابه.

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