حزب الله يعلن استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بأسلحة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم السبت، استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة استهدفوا في الساعة 07:45 (بالتوقيت المحلي) موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة».

جاء ذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعا عسكريّا في منطقة «الناقورة» بعد تحديد خلية تابعة لحزب الله، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أُطلِقَت من لبنان باتجاه مدينة عكا.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.