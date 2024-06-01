كشف الدولي الألماني جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ، عن مستقبله مع الفريق البافاري بعد أنباء انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني.

وكان اسم كيميش قد ارتبط بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تولي المدير الفني هانسي فليك القيادة الفنية للبرسا، وقد سبق وتمرن كيميش تحت قيادة فليك في البايرن.

وقال جوشوا كيميش عن مستقبله في بايرن وفق ما نشره فابريزو رومانو عبر حسابه على «إكس»: «الأمر لا يعتمد علي فقط.. بل ماذا يريد النادي؟».

وأضاف كيميش: «يظل نادي بايرن ميونخ نقطة الاتصال الأولى بالنسبة لي، وستتم المحادثات حول مستقبلي.. لا يزال أمامي عام واحد على عقدي».

الجدير بالذكر، أن فليك يسعى بكل قوة إلى إتمام مفاوضات نادي برشلونة للتعاقد مع جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وفقًا لما أفادت به صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وأفاد الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يضع في مخططاته التعاقد مع لاعب خط وسط كبير بصرف النظر عن جيدو رودريجيز، الذي سيصل إذا سمح اللعب النظيف بذلك بدلًا من أوريول روميو.

وأكملت أن إدارة الفريق الكتالوني مهتمة بالتعاقد مع جوشوا كيميش البالغ من العمر 29 عامًا، الذي كان تحت قيادة هانسي فليك في الفريق «البافاري»، وأيضًا في المنتخب الألماني.

ونوهت الصحيفة بأن إدارة برشلونة على يقين أن «فليك» سيساعد كثيرًا في إقناع كيميش بالانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.