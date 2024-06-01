الجيش الأمريكي: هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ مضادة للسفن بالبحر الاحمر وخليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت الجمعة، طائرات بلا طيار وصواريخ مضادة للسفن، بعد ضربات أمريكية وبريطانية على مواقع لهم في أجزاء مختلفة من اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس، إنها اعترضت الجمعة أربع طائرات بلا طيار أطلقها الحوثيون، ثلاث في البحر الأحمر وواحدة في خليج عدن، وإن طائرة خامسة بلا طيار تحطمت في البحر.

وذكرت القيادة المركزية أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين بالستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن من دون التسبب بأي إصابات أو أضرار.

وتوعد الحوثيين في وقت سابق من الجمعة، بتكثيف هجماتهم ضد السفن قبالة اليمن، بعد أن أسفرت ضربات أمريكية وبريطانية على مواقع لهم عن مقتل 16 شخصا بحسب قولهم.

وتعدّ هذه الحصيلة من الأكبر التي يعلنها الحوثيون، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في يناير على رأس تحالف عسكري، شنّ ضربات ضد مواقعهم لتقويض قدراتهم على استهداف حركة الملاحة البحرية.

منذ نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.