أمير الكويت وأحمد الشرع يترأسان جلسة مباحثات رسمية بين البلدين

عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الكويت وسوريا، بقصر بيان اليوم الأحد، ترأس فيها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع الجانب السوري وبحضور ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) عن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله قوله إن "جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفق الوكالة، "ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة".

وبدأ الرئيس الشرع اليوم أول زيارة رسمية له إلى دولة الكويت.