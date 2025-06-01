وزير الصحة يبحث مع شركة جريفولز إيجيبت سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي فيما يتعلق بأمراض الدم والمشروع القومي لمشتقات البلازما.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتحسين جودة الرعاية الطبية المتخصصة، بما يساهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين مؤشرات الصحة العامة في هذا التخصص الحيوي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تكويد المستلزمات الطبية، وتطوير آليات توزيعها، بما يتوافق مع معدلات السحب الفعلية، واحتياجات المنشآت الصحية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض ومراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات العلاجية السابقة، للتأكد من توافقها مع التطورات الحالية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن توحيد السياسات الشرائية، إلى جانب توطين صناعة أدوية ومستلزمات مشتقات الدم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الصحية الأساسية.

وتابع أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مشروع «تطوير الرعاية الصحية» الممول من البنك الدولي، وشركة «جريفولز إيجيبت»، حيث تتولى الشركة تنفيذ عددا من الأنشطة، ضمن إطار المشروع، بما يعكس دعمها لدور الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي إدارة المنح والقروض، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة مها يحيى، المنسق الفني لمشروع البنك الدولي، والدكتورة شيماء شهاب، اخصائي تقييم ومتابعة مشروع البنك الدولي، والدكتور محمد عبدالله، مدير الشئون التجارية شركة جريفولز إيجيبت، والدكتورة نهى الخولي، المدير الطبي شركة جريفولز إيجيبت، الدكتورة دينا إكرام، مدير مشروع وزارة الصحة بشركة جريفولز إيجيبت.