مصرع طفل دهسه جرار زراعي أثناء لهوه بدراجته في كفر الزيات

شهدت منطقة أم زغلول التابعة لمركز كفر الزيات، وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما صدمه جرار زراعي أثناء لهوه بدراجته الهوائية أمام منزله.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي أثناء اللعب بدراجته.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة المباحث الجنائية، برئاسة المقدم أحمد شيحة، إلى موقع الحادث، برفقة سيارة إسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية والتحريات أن الطفل المتوفى يُدعى "ياسين عبيد"، ويبلغ من العمر 4 سنوات، وكان يلهو بدراجته أمام منزله عندما صدمه جرار زراعي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتم التحفظ على سائق الجرار المتسبب في الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بإعداد تقرير مفصل حول ظروف وملابسات الحادث، كما قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.