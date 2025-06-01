ملك الأردن يحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين

أكد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال استقباله وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع.

كما تم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية الأحد، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها.

وحذر الملك من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمواقف الأردن، بقيادة الملك، الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل، وبمكانته في المجتمع الدولي التي ساهمت في حشد الرأي العام على مستوى القادة للتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه إسرائيل بما يخص الحرب على غزة وما يحدث في الضفة الغربية.

وضم الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي.