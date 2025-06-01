بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بولندا

بدأ الناخبون البولنديون يتوافدون على مراكز الاقتراع، اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي تشهد منافسة بين رئيس بلدية العاصمة المؤيد للاتحاد الأوروبي رافال ترزاسكوفسكي والمدعوم من الحكومة الوسطية في بولندا، والمحافظ كارول ناوروكي، المدعوم من حزب القانون والعدالة.

ووفق موقع "زون بورس" الإخباري، فإن رافال ترزاسكوفسكي، قد فاز في الجولة الأولى، بفارق ضئيل على منافسه.

وستحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كانت بولندا ستبقى على المسار المؤيد لأوروبا الذي رسمه رئيس الوزراء دونالد توسك، أم ستسلك مسارًا مستوحى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تدعمه المعارضة المحافظة.

وفي حين أن الرئيس البولندي يتمتع بسلطة نقض التشريعات، فإن فوز رافال ترزاسكوفسكي سيسمح لحكومة دونالد توسك بتنفيذ برنامج يتضمن إلغاء الإصلاحات القضائية التي نفذها حزب القانون والعدالة، والتي - وفقًا للاتحاد الأوروبي ومعارضي هذه الإصلاحات - أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

يذكر أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها عند الساعة 9:00 مساءً (19:00 بتوقيت جرينتش). وقالت اللجنة الانتخابية إنها تتوقع الإعلان عن النتائج النهائية، صباح غد الاثنين أو بعد ظهر اليوم.