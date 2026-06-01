الدرندلي يكشف حقيقة إقامة حمزة عبد الكريم مع محمد صلاح في غرفة واحدة

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، حقيقة ما تردد بشأن إقامة حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أتلتيك، مع محمد صلاح، قائد المنتخب، في غرفة واحدة خلال معسكر «الفراعنة» بالمونديال.

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، مؤكدًا أن اللاعب لا يقيم مع محمد صلاح في غرفة واحدة، وأنه متواجد مع لاعب آخر.

وأضاف أن محمد صلاح يلعب دورًا مهمًا داخل المعسكر، حيث يحرص على دعم اللاعبين، خاصة العناصر الشابة، مشيرًا إلى أن علاقته بحمزة عبد الكريم مميزة، ويقدم له النصائح بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدرندلي أن حالة الطقس مستقرة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال مباراة البرازيل الودية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بالانضباط والالتزام، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يلتزمون بالمواعيد المحددة سواء في التدريبات أو الوجبات، ولا توجد أي تجاوزات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأمور تسير بشكل منظم، في ظل توفير الشركة المنظمة لكافة التيسيرات اللازمة لراحة البعثة.