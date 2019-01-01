ميركل: المباحثات بشأن تعيين المناصب القيادية ببروكسل لن تكون سهلة خلال القمة الأوروبية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن توقعها بعدم التوصل لحل سريع فيما يتعلق بتولية رئيس المفوضية الأوروبية القادم خلال القمة الأوروبية الخاصة اليوم الأحد في بروكسل.



وقالت ميركل قبل اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل: "لن يكون هناك مباحثات سهلة تماما"، لافتة إلى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ستكون لديه مهمة صعبة.



وأضافت المستشارة الاتحادية أن البرلمان الأوروبي ثابت على مبدأ المرشح البارز، على الرغم من أن الكتلة البرلمانية الأقوى بالبرلمان الأوروبي ، وهي كتلة حزب الشعب الأوروبي التي ينتمي إليها حزبا الاتحاد المسيحي في ألمانيا وهما الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ، ليست لديها أغلبية.



وتابعت ميركل: "سنحاول أن نتخذ موقفا بناء"، مؤكدة أنه من المهم بالنسبة لها تجنب حدوث أي نزاع بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي .



يذكر أن توسك عرض للمرة الأولى في وقت سابق اليوم مقترحا محتملا للمناصب القيادية بالاتحاد الأوروبي بعد مباحثات تمهيدية مع ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء دول وحكومات آخرين بالاتحاد الأوروبي.



وبحسب مقترح توسك، من المقرر أن يذهب منصب رئيس المفوضية الأوروبية لاشتراكي ديمقراطي، وبذلك سيكون مرشح حزب الشعب الأوروبي، وهو السياسي الألماني مانفرد فيبر، خارج السباق.



ومن المقرر اتخاذ القرار خلال القمة الأوروبية اليوم- علما بأنه من الضروري أن يكون هناك تصويت بالإجماع عند اتخاذ مثل هذه القرارات.



يشار إلى أن الأمر يتعلق بمناصب رئاسة المفوضية الأوروبية، ورئاسة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وكذلك مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.