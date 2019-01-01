نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح اللقاء العلمي للجمعية المصرية لأمراض الدم

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افتتح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، اللقاء العلمي الذي نظمته الجمعية المصرية لأمراض الدم بالتعاون مع قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة؛ لمناقشة التطورات الأخيرة والتحديثات في مجال سرطان الدم المزمن، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بالمجمع الطبي.

وأوضح "الشيخ" أن اللقاء شهد عرض ومناقشة أحدث أساليب التشخيص والعلاج والمتابعة حيث حاضر به نخبة من أساتذة أمراض الدم بكليات الطب بالجامعات المصرية.

شارك في اللقاء الدكتور طريف حمزة سلام رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور عمرو زعير وكيل طب طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان عبد الحي مشهور رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب طنطا، والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية، وجمع من الأساتذة بمختلف الجامعات المصرية.