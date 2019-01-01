العراق: مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية غربي مدينة الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، مقتل اثنين من العناصر الإرهابية غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الاستخبارات العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة عشرين بالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ واستخبارات قيادة عمليات نينوي ، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من مطاردة اثنين من الإرهابيين ومحاصرتهما وقتلهما بعد محاولتهما الفرار في قرية أم هرام بقضاء البعاج غربي مدينة الموصل".

وأوضحت أن القوة تمكنت أيضا من ضبط دراجتين ناريتين داخل مكان اختبائهما، وذلك لتنفيذ العمليات الإرهابية في البلاد، كما تمكنت من ضبط بندقيتين كلاشنكوف وست شرائح اتصال للموبايل وحزام ناسف واحد، بالإضافة إلى لابتوب وموبايل ورام ميموري، مشيرة إلى أنهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .