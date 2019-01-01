احتفلت أمس محافظة الغربية بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، برعاية وحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن، والمهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.



وقدم تعليم الغربية، خلال مهرجان الاحتفال الزهور، والعروض الفنية والرياضية والثقافية بمشاركة توجيهات التربية الرياضية والكشافة والمجال الصناعي، والصحافة والتربية الفنية وإدارة الموهوبين والتربية الموسيقية، والتعليم الفني الذي شارك بعرض منتجات مدارس التعليم الفني الفندقى والزراعي والصناعي.



كما قدم تعليم الغربية فيلمًا وثائقيًا عن الإنجازات التي تحققت للتربية والتعليم بالغربية خلال سبع سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت افتتاحات العديد من المدارس للتعليم العام والفني، والعديد من المشروعات المتميزة داخل التعليم الفني، حيث شهد قطاع التربية والتعليم بالغربية إنشاء (385) مدرسة بعدد (5907) فصول بتكلفة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه.



كما تم تطوير وتأهيل 510 مدارس بقيمة إجمالية 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع هيئة الأبنية التعليمية خلال السبع سنوات الماضية قام ببناء وصيانة المنشآت التعليمية بالمحافظة بقيمة مليار و375 مليون جنيه، حيث قامت الهيئة بإنشاء 328 مدرسة بـ5013 فصلًا بتكلفة إجمالية مليار و75 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة 306 مدارس تعليم عام و13 فصلًا تعليمًا فنيًا بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.



فيما تم عرض فيلم وثائقي لإنجازات رئيس الجمهورية على كل المستويات، ثم تم تقديم العروض الرياضية والفنية داخل مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات.



وخلال المهرجان، افتتح محافظ الغربية، المعرض الفني الذي نظمته مديرية التربية والتعليم داخل مدرسة الرافعي الرسمية للغات، حيث تفقد منتجات المعرض من المنتجات الفنية والنباتات النادرة ومنتجات التعليم الفني الفندقي والزراعي والصناعي، ومنتجات المجال الصناعي، والأعمال الفنية للتعليم العام.



واختتمت الفعاليات بحفل فني بالمركز الثقافي بطنطا تضمن تكريم 80 متميزًا من المتميزين من أبناء المحافظة بجانب العديد من الفعاليات التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي في جميع المراكز والمدن والأحياء.



كما كرم محافظ الغربية الطلبة أوائل الشهادة الإعدادية، والطلبة المتميزين والمتفوقين من مدارس STEM.



وقدم معالي محافظ الغربية الشكر للمجهودات الرائعة والمتميزة لرجال التربية والتعليم بالغربية، تكريماً لهذا العمل الرائع والمتميز، بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، ومشاركة وتنفيذ وإشراف جميع القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.



ورافق وكيل الوزارة خلال الاحتفالية، كل من وكيل المديرية، ومدير عام الشؤون التنفيذية، ومديرًا عموم التعليم العام والفني، ورئيس مجلس أمناء المديرية ونائبه، ومدير ووكيل إدارة شرق طنطا التعليمية.