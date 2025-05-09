قال الفنان أحمد داش، إن الجيل الجديد من الممثلين، ومن بينهم هو وطه دسوقي وعصام عمر وأحمد مالك، شق طريقه في عالم الفن دون الاعتماد على «الواسطة»، مشددا: «لا أظن أن أي حد فينا دخل بالواسطة.. الجيل الجديد بيأخذ فرصته».

وأشار خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E» إلى أن الفرص التي يحصلون عليها هي جزء من التطور الطبيعي في مجال العمل الفني، متابعا: «جيلنا محظوظ في الفرص الكثيرة المتاحة أمامه، ويقدم أعمالا جديدة تعبر عنا وعن جيلنا، وعلينا ضغط أن نقدم أعمالا تبسط الجمهور وتعجبه».

وتحدث عن دوره في فيلم «نجوم الساحل»، قائلا إن شخصية «حمزة» التي جسدها كان حلمه أن يقيم حفلة يرى فيها كل الناس؛ لأنه شخصية بسيطة وحالمة جدًا؛ لكن أحلامه بسيطة، مشيرا إلى أنه لا يريد شيئا ماديا أو باهظ الثمن؛ لكن يحب فتاة ويتمنى أن يسعدها بأي طريقة، لا سيما أنه لا يملك مالها، ولا يعيش نفس حياتها الاجتماعية.

يُذكر أن فيلم «نجوم الساحل» تدور أحداثه في إطار رومانسي خفيف حول قصة حب تنشأ بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث يسافر بطل العمل إلى الساحل الشمالي في مغامرة خاصة بصحبة صديقه المقرب علي صبحي بحثاً عن الحب ومواجهة العديد من المواقف الكوميدية.