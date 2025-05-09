كشف إعلام إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قطع الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب شكوكه بأن الأخير يتلاعب به.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المحيطين بالرئيس الأمريكي أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، مما دفعه إلى قطع الاتصال معه، مضيفا أن ذلك قد يتغير لاحقا، "لكن هذا هو الوضع حاليا"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

توتر بين ترامب ونتنياهو



وكشفت مصادر مقربة من ترامب، عن تدهور غير مسبوق في العلاقة بينه وبين نتنياهو، مؤكدة أن العلاقة بين الجانبين "وصلت إلى أدنى مستوياتها".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسئول إسرائيلي رفيع قوله إن إدارة ترامب تتعامل مع تل أبيب بتهميش واضح، مضيفًا: "لا يعقل أن نطلب من حليف معلومات حول اتفاق يتعلق بمعركة مشتركة ولا نتلقى رداً إلا بعد يوم كامل".

وأضاف المسئول: "ما نفكر فيه حالياً هو أن الرئيس الأمريكي يهمّش نتنياهو للضغط عليه للعودة إلى المسار الصحيح"، في إشارة إلى تباين في وجهات النظر بشأن ملفات سياسية وأمنية حساسة.

وأشار إلى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، أمضى ساعات في محاولة لصياغة لغة دبلوماسية تشير إلى انفتاح إسرائيلي على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا، لكن دون إحداث صدمة في الداخل الإسرائيلي.

وحذر المسئول من أن "هناك حساسية سياسية وشعبية كبيرة تجاه أي حديث عن دولة فلسطينية في الوقت الراهن، وعلى واشنطن أن تدرك هذه الحقيقة".

واختتم بالقول إن "المشكلة لا تكمن فقط في استبعادنا من التطورات الجارية، بل في أن الرئيس ترامب لا ينوي زيارة إسرائيل، وهو ما يزيد من حدة التوتر بين الجانبين".