استشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيع في قصف إسرائيلي لمنزلين بوسط غزة

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استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بحي الرمال ومخيم النصرات، بوسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات جيش الاحتلال قصفت منزلا في محيط مسجد الشهداء شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد شخص وزوجته وطفلهما الرضيع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في عمارة المتميزون بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين.

وأطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأمس الخميس ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ،ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52 ألفا و760 شهيدا و119 ألفا و264 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعلى الصعيد الإنساني، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الخميس، بأن غزة أصبحت "أرض اليأس وهناك جوع لم يسبق له مثيل".