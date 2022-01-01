توقيع اتفاق لرد مجموعة بنين برونز الأثرية من ألمانيا إلى نيجيريا

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مهدت ألمانيا ونيجيريا اليوم الجمعة الطريق لإعادة القطع الفنية المسروقة إبان الحقبة الاستعمارية من نيجيريا، من خلال "إعلان مشترك بشأن عودة مجموعة قطع برونزية بنين".

وتم اليوم إنشاء إطار عمل لكيفية نقل حقوق ملكية القطع القيمة من المتاحف الألمانية وإعادتها من المتاحف الألمانية إلى نيجيريا.

فقد وقعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روث (وكلاهما من حزب الخضر)، مع وزير الثقافة النيجيري لاي محمد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية زوبايرو دادا، الاتفاقية المكونة من أربع صفحات، واثنتي عشرة بندا، والتي تنص على "عودة غير مشروطة".

في الوقت نفسه يعتزم الجانبان "أن تستمر المتاحف والمؤسسات الألمانية العامة في عرض القطع البرونزية كقطع معارة".

وقد تم تسليم اثنتين من القطع البرونزية من مقتنيات برلين بعد ذلك مباشرة.

يمكن العثور على حوالي 1100 قطعة فنية من قصر مملكة بنين السابقة والتي تنتمي اليوم إلى نيجيريا باسم ولاية إيدو، في حوالي 20 متحفا ألمانيا.

جاءت معظم هذه القطع عبر عمليات النهب البريطانية عام 1897.