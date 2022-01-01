الحكومة الألمانية تمهد الطريق لأولى لوائح كورونا لفصل الخريف

مهدت الحكومة الألمانية الطريق لأولى اللوائح العملية لمواجهة موجة كورونا متوقعة في الخريف القادم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن مجلس الوزراء الألماني وافق اليوم الجمعة على مسودة من وزارة الصحة، والتي تنص من بين أمور أخرى على توفير الأساس اللازم لمزيد من التطعيمات، والمزيد من البيانات الدقيقة، وزيادة الحماية للفئات المعرضة للخطر في مرافق الرعاية.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن بالفعل عن هذه الجوانب في خطة من سبع نقاط للخريف. ولا تحتوي المسودة حتى الآن على لوائح بشأن فرض قيود موسعة على الحياة اليومية. ومن المنتظر وضع هذه القيود في الاعتبار خلال مناقشة المسودة في الإجراءات البرلمانية.

وتنص المسودة بالتحديد على تمديد الأساس القانوني للتطعيم ضد كورونا حتى 30 نيسان/أبريل 2023، ذلك إلى جانب وضع حد أدنى من المعايير الوطنية للوقاية من العدوى والنظافة في مرافق الرعاية. كما تنص المسودة على أن تكون الولايات الألمانية قادرة على تنظيم توظيف مفوضي نظافة في دور رعاية المسنين، على سبيل المثال.

ولمواجهة اختناقات محتملة داخل المستشفيات ووحدات العناية المركزة، تنص المسودة أيضا على الإلزام بتسجيل الأسرّة الشاغرة والمشغولة في الأجنحة العادية والإبلاغ عنها مركزيا في المستقبل، ما يعني أن المستشفيات ستصبح ملزمة بتقديم تقرير يومي عن الوضع. كما تنص المسودة على "التسجيل الكامل" المحدّث لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) - أي جميع نتائج اختبارات الكشف عن كورونا. وحتى الآن، يقتصر الإلزام على الإبلاغ عن الاختبارات الإيجابية.