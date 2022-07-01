بدء محاكمة لاعبة كرة سلة أمريكية في روسيا بتهمة حيازة مخدرات

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بدأت محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في روسيا اليوم الجمعة، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر، من إلقاء القبض عليها بسبب مزاعم حيازة مخدرات في مطار بموسكو.

وأظهرت الصور أن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما دخلت المحكمة ويداها مكبلتان.

وتم إلقاء القبض على جرينر يوم 17 فبراير الماضي بعد اتهامها بحيازة زيت مخدر الحشيش في حقائبها.

وتواجه اللاعبة الأمريكية عقوبة الحبس 10 سنوات إذا ثبتت إدانتها. وقال مسؤولون أمريكيون إن إلقاء القبض عليها كان بسبب دوافع سياسية، بعد أن ساءت العلاقات بين روسيا وأمريكا عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

ولكن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين نفى البيانات الأمريكية.

وقال بيسكوف اليوم الجمعة :" الحقائق تقول إن الرياضية المعروفة ألقي القبض عليها بمواد محظورة تتضمن مواد مخدرة".