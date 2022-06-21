الخارجية الروسية: إستونيا أصبحت ساحة اختبار بريطانية لنشر فيروس معاداة روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إستونيا تحولت على مدار سنوات الوصاية البريطانية عليها إلى ساحة اختبار لنشر لندن (فيروس معاداة روسيا)"، ووصفت العلاقة بين بريطانيا وإستونيا بـ"الوصاية" وبأنها "سر مفضوح".

وأضافت المتحدثة الروسية، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة: "على مدى سنوات (الوصاية) تحولت الجمهورية التي كانت مزدهرة ذات يوم إلى ساحة اختبار: بالمعنى المجازي من الناحية الاجتماعية والثقافية إلى ساحة اختبار لنشر(فيروس معاداة روسيا)"، ولفتت إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد تحول إستونيا إلى قاعدة عمليات لأجهزة المخابرات البريطانية.