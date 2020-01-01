محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وبتروجيت بكأس مصر

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مباراة الأهلى و بتروجيت في كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره بتروجيت غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2020 - 2021.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة غدًا السبت، لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب كأس مصر باللقب رقم 38 في تاريخه.

فيما يرغب فريق بتروجيت لتحقيق مفآجاة في مباراة الغد، وذلك بتخطى عقبة النادي الأهلي والوصول إلى نهائي كأس مصر لمواجهة الزمالك.

وجاء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبتروجيت كما يلي:

محمود ناجي - حكم ساحة

هاني عبدالفتاح - حكم مساعد

أحمد التلاوي - حكم مساغد

عاطف حسين - حكم رابع

طارق مجدي - حكم فيديو

شريف عبدالله - مساعد حكم فيديو