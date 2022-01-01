أمريكا تطلع لبنان على نتائج اتصالات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

أطلعت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، على نتائج الاتصالات التي أجراها الوسيط الأمريكي السفير آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

والتقى رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، السفيرة شيا، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب ، وعرض معها "العلاقات اللبنانية- الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى "موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأمريكي السفير آموس هوكشتاين، حيث اطلعت السفيرة شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال".

وستتواصل" الاتصالات اللبنانية- الأمريكية، والأمريكية- الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف "، بحسب البيان.

يذكر أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد زار بيروت في 13 حزيران / يونيو الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم رداً موحّداً في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً .

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .