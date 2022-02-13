لانوس يفوز على بلاتينسي في الدوري الأرجنتيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق لانوس على مضيفه بلاتينسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز فيليز سارسفيلد على ارسنال ساراندي 1 / صفر، وأتلتيكو توكومان على يونيون سانتا في بذات النتيجة.

ويدين لانوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماتياس اسكيفيل الذي سجل هدفي المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع لانوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلاتينسي عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فيليز سارسفيلد على ارسنال ساراندي بهدف نظيف أحرزه سانتياجو كاسترو في الدقيقة 77.

ورفع فيليز سارسفيلد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع والعشرين، فيما توقف رصيد أرسنال ساراندي عند 18 نقطة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، سجل ماتيو كورونيل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ليقود فريقه أتلتيكو توكومان للفوز على يونيون سانتا في 1 / صفر.

ورفع أتلتيكو توكومان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي والعشرين وتوقف رصيد يونيون سانتا في عند 23 نقطة في المركز الثاني والعشرين.