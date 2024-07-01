تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي مساء اليوم الإثنين، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي على ستاد الكلية الحربية، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: همرو طارق - محمد دياب - محمد سمير - أحمد متعب.

خط الوسط: علي حمدي - يسري وحيد - إسلام محارب - حميد ماو.

خط الهجوم: جودوين شيكا - موسى دياوارا.