الدفاعات الجوية الروسية تسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

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أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، عبر تطبيق "تليجرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

من جهته، قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليجرام، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضاف بوجوماز "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات مسيرة، سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتين فوق منطقة كاراتشيفسكي".

وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.