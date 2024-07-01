انقطاع الكهرباء عن بلدات في جنوب روسيا جراء هجمات أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين، انقطاع إمدادات الكهرباء والغاز وتضرر خطوط الهاتف في عدد من البلدات بالمقاطعة على طول خط الحدود مع أوكرانيا، جراء هجمات بالطائرات المسيرة.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "هناك أضرار في خطوط الهاتف وإمدادات الغاز والكهرباء وانقطعت الكهرباء في عدد من البلدات".

وخص جلادكوف بالذكر بلدتي جرايفورون وكراسنايا ياروجا غرب مدينة بيلجورود، وبلدة شيبكينو جنوب شرقي العاصمة الإقليمية.

وتقع البلدات الثلاث فعليا على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة بيلجورود نفسها ومدينة أوسكول شمال شرقي بيلجورود تضررتا كذلك.

ونشر موقع (بيبل) مقطعا مصورا يظهر حدوث انفجارات في محطة فرعية في ستاري أوسكول.

وتعد المحطة الفرعية واحدة من أكبر المحطات وتوفر الطاقة لمنطقة كورسك المجاورة أيض