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مقتل رجل هاجم بسكين ثلاثة من أفراد الشرطة الألمانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:05 ص

قتلت الشرطة الألمانية رجلا ورد أنه هاجم ثلاثة من افرادها بسكين بالقرب من نورمبرج بألمانيا بعد ان أطلقت النار عليه في محطة قطار يوم الأحد، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث إن الرجل قتل في مكان الواقعة، في جنوبي مدينة /لاوف آن در بجنيتز/، على الرغم من الإسعافات الأولية الفورية التي قدمت له.

ووفقا للشرطة فإن المهاجم استهدف في البداية سيارة شرطة كانت تقوم بدورية. وعندما خرج أفراد الشرطة من السيارة، بدأ في مهاجمتهم. وقال المتحدث "إنه تم استخدام سكين أيضا".

وتابع المتحدث أن أفراد الشرطة لم يصابوا بأذى، كما أنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الطلقات التي أطلقت، أو من أطلق النار، أو مكان إصابة الرجل. كما لم يعلق حتى الآن على هوية القتيل أو خلفية هجومه.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، تم تطويق المنطقة أمام المحطة.


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