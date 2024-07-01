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نشأت الديهي: الإخوان لهم حق واحد في مصر


نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:29 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثورة 30 يونيو كانت يوما تاريخيًا، موضحًا أن إرادة المصريين تسيدت المشهد في ذلك اليوم.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أن هذا اليوم بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية حالك السواد، لأن الشعب وضع هؤلاء تحت أحذيته، عندما استشعر الخطر على مستقبله.

وشدد على أن الإخوان والذين معهم ليس لهم أي حق في مصر، إلا حق واحد وهو البكاء، معقبًا: «لكم فقط حق البكاء، والصراخ، ولطم الخدود».

في سياق منفصل، قال الديهي، إن الحديث عن أن التعديل الوزاري تأخر بسبب اعتذار الكثير من المرشحين أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: «مفيش حد مصري يُطلب لمهمة وطنيه ويرفض..عيب إن في حد يعمل بطولة على حساب الدولة».


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