ندوة عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في المنيا

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن مبادرة معًا بالوعي نحميها، تهدف إلى تعزيز وعي المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، ودعم مشاركتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها، وأن للمرأة المصرية دورًا حيويًا في ترسيخ القيم الوطنية ونقل الوعي داخل الأسرة والمجتمع، باعتبار ذلك من أهم متطلبات المرحلة الراهنة للحفاظ على الوطن وتعزيز الهوية المصرية.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص، ندوة توعوية بعنوان "أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي"، بالتعاون مع شركة القناة للسكر، ومؤسسة بهية، ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، حيث عُقدت الندوة بمكتبة مصر العامة، بمشاركة واسعة من السيدات تجاوز عددهم 170 سيدة، إلى جانب عدد من الرائدات الريفيات، ومسؤولات المرأة والطفل، وتكافؤ الفرص على مستوى مراكز المحافظة.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، وفاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة علا لطفي، استشاري المسؤولية المجتمعية والتواصل بشركة القناة للسكر، والدكتورة مي علي، من مؤسسة بهية، وفاطمة حلمي، رئيس قسم تنمية الموارد بالمؤسسة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.