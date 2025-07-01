صدرت حديثا رواية «إمام المقطم الغائب» للكاتب المصري محمد موافي، عن دار منشورات ميسكلياني وهي رواية تتحرّك في عوالم الباطن والمناطق القصية في النفس.

وجاء في كلمة الغلاف:



«يولد يوسف الناجي من رحم مأساة عائليّة، إثر حادثٍ يفقد فيه أبويه، فيعيش حياته في كنف جدّه الشيخ منجي. ويكبر مُثقَلًا بإرثٍ من الأحلام الغريبة والرؤى، ويجد نفسه مطاردًا من قوّةٍ غامضة تهيمن على وجوده وتُهدّد كيانه، لتتحول حياته إلى رحلة قلق دائمة بين الحقيقة والوهم.

تطارد يوسف مشاعر العجز والخوف من المصير والذاكرة، فيحاول جدّه الشيخ، أن يرشده إلى معنى الحياة وهو على حافّة الحياة.

في هذه الرواية يضعنا الروائي المصريّ محمد موافي أمام أسئلةٍ محرجة عن علاقة الفرد بالسلطة، والهوية الذاتية، والصراع الدائم بين حريّة الإرادة والقدر المفروض. فهل تكون الذاكرة عبئًا لا يمكن الإفلات منه؟ ومن يُشكّل الإنسان ويرسم ملامح وجوده ومصيره؟ عقله وخياراته الواعية أم مخاوفه وأحلامه؟».

«إمام المقطم» ليست روايةً عن بطلٍ يعاني من أحلامه، بل هي تجربة سرديّة ذكيّة وعميقة، تعكس هشاشة الإنسان أمام قوى خفيّة تحكم وجوده، حين يصبح الواقعُ ذاته حُلمًا، والحُلمُ أكثر واقعيّةً من الواقع نفسه».