3 وفود عسكرية من شرق ليبيا تزور مؤسسات لوزارة الدفاع التركية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن 3 وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا زارت تركيا مؤخرا.

وقالت في منشور على منصة إكس، إن الوفود الليبية تفقدت مقرات قيادية ووحدات ومؤسسات تدريبية تابعة لوزارة الدفاع التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح أنشطتها التدريبية والاستشارية في ليبيا.

وأضافت: "بعد الزيارة الرسمية التي قام بها قائد القوات البرية للجيش الوطني الليبي الفريق الركن صدام حفتر إلى بلادنا في 4 أبريل 2025، زارت ثلاث وفود عسكرية تقنية من شرق ليبيا بلادنا بين 15 و28 يونيو الفائت".

وأكملت الدفاع التركية: "قامت الوفود بإجراء زيارات تفقدية في مختلف القيادات والوحدات والمؤسسات التدريبية التابعة لوزارتنا".

وتابعت: "من المتوقع أن تعزز هذه الزيارات علاقاتنا أكثر. وفي هذا الإطار، نحن عازمون على مواصلة دعمنا لليبيا والتعاون مع جميع الأطراف الليبية".

وأرفقت وزارة الدفاع التركية منشورها بصور للوفود الليبية الزائرة.