الادعاء الألماني: اعتقال مواطن دنماركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

ذكر الادعاء الألماني اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على مواطن دنماركي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران، وذلك بهدف جمع معلومات بشأن مواقع وأفراد يهود في برلين.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال ممثلو الادعاء إن الرجل، الذي عرفوه باسم (علي إس)، التزاما بقانون الخصوصية الألماني، تجسس على ثلاث عقارات في يونيو 2025، مع الإعداد للمزيد من أنشطة جمع المعلومات، من أجل شن هجمات إرهابية محتملة على أهداف يهودية.

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران، الأسبوع الماضي، عن احتجاز سائح ألماني كان يستقل دراجة هوائية، وذلك في ظل تصاعد الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، فإن الشاب الألماني متهم بالتجسس.

وعرضت وكالة «مهر» مقطع فيديو يوضح اعتقال الشاب الذي كان يقوم بجولة بالدراجة، من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي، بالقرب من منشأة راك النووية.

وبحسب التقرير، فإن الشاب الألماني متهم بتسجيل ونقل إحداثيات ومواقع لمنشآت عسكرية ونووية حساسة.