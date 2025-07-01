 الجامعة العربية تستضيف اجتماع الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تستضيف اجتماع الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية غدا

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 7:12 م

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع المشترك بين الآلية الثلاثية ووكالة الأونروا بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، غدا الأربعاء ، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويأتي هذا في ضوء ما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من مخططات إسرائيلية لتصفيتها ومحاولات إنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة والقدس.

كما يأتي في إطار آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية (الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية).

ويتناول الاجتماع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والتحديات التشغيلية والمالية لوكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية بلورة موقف جماعي وتحديد آفاق التحرك المشترك لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة، والذي يتعرض لحرب تدمير وإبادة جماعية متوحشة، إلى جانب التدمير المنهجي والقتل الجماعي المتعمد، واستخدام التجويع كأداة للحرب، وفرض حصار مُطبق لمنع الإمدادات الإنسانية الأساسية، وإقامة مراكز إنسانية مزعومة لقتل المدنيين الجياع على مشارفها وهم يحاولون الحصول على كميات زهيدة من الطعام بطريقة مُذلة، تنتهك وتمتهن حقوق وكرامة الإنسان.

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