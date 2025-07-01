ماسك يهاجم مشروع قانون الإنفاق ويلوح بتمويل حملات ضد أعضاء الكونجرس المؤيدين له

شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الإثنين، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، مهددا السياسيين الذين يصوتون لصالحه بأنهم سيواجهون تحديات انتخابية أولية سيمولها أغنى رجل في العالم.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "كل عضو في الكونجرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، ينبغي أن يشعر بالخزي والعار!".

وأضاف: "وسيفقدون مقاعدهم في الانتخابات التمهيدية العام المقبل، ولو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي".

وفي منشور آخر، هاجم ماسك ما وصفه بـ"الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري"، قائلا إنه "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب أمريكا في اليوم التالي".

وتابع: "حان الوقت لتشكيل حزب سياسي جديد يهتم فعليا بالشعب"، مضيفا في منشور آخر أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة بحزب واحد .. حزب بوركي بيج!!" (في إشارة تهكمية إلى شخصية كرتونية تمثل الثرثرة والعبث).

واندلع الخلاف بين ماسك وترامب، وتصاعد إلى حرب كلامية علنية، بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يسعى الرئيس الأمريكي من خلاله إلى تحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية، بينما يطالب ماسك بخفض أكبر بكثير في الإنفاق الحكومي.

ويجري حاليا مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وإذا تم تمريره هناك، سيُحال إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. وكان ترامب يضغط منذ أسابيع على معارضي المشروع داخل الحزب الجمهوري لتأمين تمريره.