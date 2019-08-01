أمير مرتضى يكشف سر تجديد الثقة في شيكابالا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك سر تجديد الثقة في محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد أن قضى الأخير نصف الموسم الماضي على قائمة الانتظار.

وأرجع نجل رئيس الزمالك سبب عودة شيكابالا إلى تدعيم الناحية اليمنى في الفريق، حيث سيكون الفهد الأسمر ومصطفى فحتي وإبراهيم حسن ركائز الجهة اليمنى في الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة:"لا يمكن أن تكون عودة شيكابالا تكريمية، نحتاج إلى خبرة اللاعب لسدة الثغرات الموجودة في الجهة اليمنى، وجدنا أن تواجده مع الفريق ضروري خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لن نفرط في في مكان داخل صفوف فريق ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل أن نجامل شيكابالا".

ووجه المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الشكر إلى مجلس إدارة ناديه التي منحته كافة الصلاحيات في دارسة وتقرير الراحلين عن الفريق واللاعبين الجدد الذين تم انتدابهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد أمير على أن وجود شيكابالا سيرجح كفة اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض عاني الموسم المنصرم بسبب قلة الخبرة الإفريقية وحتى المحلية في صفوف الفريق.

وتابع: "حاولنا تفادي أي خسائر في القائمة، اضطررنا لخسارة لاعبين، وأتمنى ألا يتكرر ذلك في السنة القادمة، ويكون هناك نظام محدد ومنظم للعمل".

وأتم حديثه عن الفهد الأسمر: "شيكابالا لعب مع أسماء كبيرة مثل حسام حسن وحازم إمام ونفس الأمر بالنسبة لعبد الشافي، سيكونا من أبرز الأسماء في تشكيل الزمالك في الموسم الجديد".