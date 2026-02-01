الإطار التنسيقي في العراق يتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الإطار التنسيقي في العراق، يوم السبت تمسكه بنوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن عملية اختيار رئيس الحكومة "شأن سيادي" يرفض التدخلات الأجنبية.



وحيث شدد التحالف وفق وسائل إعلام محلية على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو "شأن دستوري عراقي خالص" يتم وفق آليات وطنية تراعي المصلحة العليا بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأكد الإطار أن العراق "دولة مؤسسات" قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية بناء على إرادة ممثلي الشعب.

وأبدى التحالف حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، شريطة أن تقوم على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وشدد على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بالمسار القانوني لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا اختار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا (سيئا للغاية) بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف: "في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة. ‍وينبغي عدم السماح بتكرر ذلك".

واختتم قائلا إنه "إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".