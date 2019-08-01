شنت الأجهزة الأمنية بالغربية، حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين يفيد بشن حملة موسعة، لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الادارة ومعاونوه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات بمدشة أعلاف غير مرخصة بقرية مسهلة بدائرة مركز السنطة، كما تم ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع أعلاف حيوانية بقرية إبشواي بقطور.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.