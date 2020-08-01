يبدأ الممثل البريطاني الإيطالي الجنسية من أصل مصري فابيو إبراهام، بعد غد الاثنين، تصوير مشاهد دوره في الجزء الأول من المسلسل الإنجليزي "القناة 52- Channel 52"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير جميع حلقات الجزء الأول في نوفمبر أو ديسمبر المقبل على أن يتم عرض حلقاته في بداية العام المقبل 2021.

وقال فابيو إبراهام-في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مسلسل "القناة 52" يتكون من أربعة أجزاء، ويتم تقديم كل جزء في 12 حلقة، وتم الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بعملية التصوير، لافتا إلى أن العمل عبارة عن دراما اجتماعية مشوقة من حياة واقعية في المجتمع الانجليزي حول قصص وأحداث في غاية التشويق.

وأشار فابيو إبراهام إلى أن مسلسل "القناة 52" تدور أحداثه حول أول قناة تليفزيونية وإذاعة مملوكة ومدارة بنجوم من عرقيات مختلفة، ويتناول حياة العاملين فيها ومشكلات القناة وصراعات أبطال العمل داخل وخارج القناة، حيث يناقش العديد من المشكلات الاجتماعية بصورة غير تقليدية حول الخيانة وعدم الوفاء بين الأزواج والأصدقاء والمشكلات الناتجة عن الزواج المضطرب ويلقي الضوء على نمط لحياة الفرد بعد تحقيقه الشهرة والثراء.

وأضاف أن القناة تضم عاملين ومذيعين ومقدمي برامج من جنسيات مختلفة يقيمون في إنجلترا،حيث تنتمي صاحبة القناة إلى أصول إفريقية من نيجيريا وتحصل على الجنسية الإنجليزية.

وأوضح فابيو إبراهام أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور مهندس معماري من أصول إنجليزية يدعى "دافيد"، وهو شخصية عملية فى بدايتها قناص للفرص في مجال العمل مجتهد للغاية وجاد جدا وليس لديه وقت لتضييعه، ولديه صديق مقرب يعمل معه في الشركة ويدعى "توبي" وهو شخص مستهتر مع الجنس الآخر ومهمل للغاية في حق زوجته،لافتا إلى أن "ديفيد" يسعى خلال الأحداث إلى التقريب بين "توبي" وزوجته طوال الوقت إلى أن تتضح الصورة أكثر فأكثر من عمق خلافاتهم،وتشهد آخر حلقات الجزء الأول العديد من المفاجآت.

مسلسل "القناة 52" من إنتاج شركة "Floodlight Broadcasting network" لصاحبتها "Evelyn Obahor"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين من انجلترا وأمريكا وإفريقيا.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات فابيو إبراهام السينمائية كانت في فيلم "علاء الدين" الذي تم طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم،حيث قام بالأداء الصوتي لجميع الفنانين العرب المشاركين في الفيلم،كما انتهى من تصوير أربعة أفلام قصيرة في لندن.

وكان فابيو إبراهام هاجر إلى انجلترا عام 2002، وبدأ رحلته مع السينما والتليفزيون هناك،وواجهته صعوبات عديدة في البداية دفعته للبدء من آخر الصفوف حتى حصل في عام 2015 على جائزة ممثل العام فى بريطانيا من مؤسسة "JoeBol Exquisite MAGAZINE" ،وتم تكريمه في مهرجان كازابلانكا الدولي للأفلام الوثائقية مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة وفاء الحكيم".

وبدأ فابيو مع قناة "BBC" والـ"ITV" والقناة الرابعة البريطانية في العمل في مسلسلات مثل "The Bill" و"Party Animals"، و"Elizabeth David"، وبعدها اتجه لأفلام السينما ولعب دور المسافر في جيمس بوند "Skyfall" مع "Daniel Craig"، و"Javier Bardom" وفي فيلم "Jack Ryan"، مع "Kevin Costne"، و"Chris pyn".

يذكر أن جائزة ممثل العام من مؤسسة "JoeBol Exquisite" والتي حصل عليها الفنان فابيو إبراهام،تعد الجائزة البريطانية العالمية الأولى من نوعها،وتقوم على تشجيع الفنانين المميزين من كافة أنحاء العالم، بعد منافسة شرسة بينهم للحصول على هذه التكريمات والألقاب المختلفة.

ونال فابيو إبراهام،هذه الجائزة عن دوره بفيلم "Afua's Diary" أو "مذكرات افوا"، كما شارك فابيو في الفيلم الأمريكى "Shadow Recruit".