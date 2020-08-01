البترول: استخدام الغاز الطبيعى يوفر 50% من تكلفة الوقود فى السيارة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرا توضيحيا بعنوان «الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات» وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة تشغيل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى أقل بنسبة 50 فى المائة من تكلفة البنزين أو السولار، مضيفا، أن تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، وأن أنظمة التحويل الجديدة لجميع السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى تدعم المحركات، وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالى، حيث تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حاليا من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التى تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة فى ضوء الخبرات المصرية المكتسبة فى مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.

ويوضح التقرير مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز بداية من الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب.

كما أشار التقرير إلى أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جدا من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أى تسرب للغاز، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز حيث يتم تصنيعها وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.