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اتحاد رفع الأثقال: قطر تصرف على فارس حسونة مثل أندية الكرة

علي البحيري
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:48 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:48 ص

أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال أن فارس حسونة يشبه حسين ياسر المحمدي.

وقال محجوب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد "فارس بدأ يظهر في بطولات للناشئين وغيرها، هو شبه حسين ياسر المحمدي ونفس الموقف ومن وهو صغير كان مع والده".

وأكمل: "لدينا كنز لكن لم نقدر على استغلاله، لا توجد دولة تنافس في جميع الألعاب، قطر تهتم بالمميزين في ألعاب معينة".

وتابع؛ "لن نقدر على الاهتمام برفع الأثقال مثل العاب أخرى غير مميزين بها، كما أننا نعمل في امكانيات محدودة وعندما توفر لنا الحد الأدنى من الإمكانيات قبل ريو دي جانيرو وطلبنا بعض المعسكرات الداخلية والخارجية حصلنا على نتيجة".

وأشار: "يجب الاهتمام بالألعاب الغير مميزين بها، فارس سافر للعب مع قطر واتصرفت عليه مصاريف بتتصرف على أندية كورة".

وأتم: "تم توفير كل شئ لفارس، لم يحصل على خطاب كتابي إنه لن ينضم لمنتخب مصر، اللاعب يجب أن يستمر عام كامل بدون تمثيل منتخب لكي يقدر أن يشارك مع بلد اخر".


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