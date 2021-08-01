 وزير الخارجية: مستمرون في توفير أي دعم لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب اللبناني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: مستمرون في توفير أي دعم لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب اللبناني

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:22 ص

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تحاول مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدًا أنها مستمرة في توفير أي دعم لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب اللبناني.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، مساء السبت، أن الشعب اللبناني يستحق أن ينعم بمستقبل مشرق وأن يكون عنصرًا فاعلًا في العالم العربي وشرق المتوسط.

وتطلع أن تتمكن القيادات السياسية في لبنان من تلبية طموحات الشعب، والتفاعل مع التحديات والضغوط التي تواجهه نظرا لأوضاع كورونا والأوضاع الاقتصادية، وإمكانية تشكيل حكومة تتفاعل مع المؤسسات الدولية والمالية التي تعمل على رعاية مصالح الشعب اللبناني وتخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

وأعرب عن أمنياته في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، خلال أقرب وقت، إضافة إلى إحداث التوافق بين كل السياسيين اللبنانيين؛ لتزكية مصلحة الشعب.

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